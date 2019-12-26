Ali Babacan'dan Erdoğan'ın Halk Bankasını dolandırmak istediler sözlerine cevap
2020 yılının ilk ayında yeni partiyi kuracağı netleşen Ali Babacan, muhalif kimliğiyle bilinen bir haber portalına birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Babacan, Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'Halk Bankasını dolandırmak istediler' sözlerine de yanıt verdi.
Şehir Üniversitesi meselesi
Eğer siyasi hesaplaşmanız varsa siyaset zemininde yapılmalı. Binlerce öğrenciyi neden mağdur ediyorsunuz?
Erdoğan'ın Halkbank'ın dolandırıldığı sözlerine yanıt
Cumhurbaşkanımız beni çok iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli… Aksi halde beni 6 ay önce birlikte çalışmaya neden davet etsin. Bana ileride daha ağır şeylerde söylenebilir biz her şeyi göze aldık. Kararımız tam. Bizi kimse bu yoldan çeviremez. Her şeyin hesabını vermeye hazırız. İftiralar olabilir çamur atanlar olabilir . Çamur atanların da eli pislenir o çamurdan da kolay kolay kurtulamazlar.