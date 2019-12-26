Ali Babacan'dan Erdoğan'ın Halk Bankasını dolandırmak istediler sözlerine cevap

Şehir Üniversitesi meselesi

Eğer siyasi hesaplaşmanız varsa siyaset zemininde yapılmalı. Binlerce öğrenciyi neden mağdur ediyorsunuz?

Erdoğan'ın Halkbank'ın dolandırıldığı sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanımız beni çok iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli… Aksi halde beni 6 ay önce birlikte çalışmaya neden davet etsin. Bana ileride daha ağır şeylerde söylenebilir biz her şeyi göze aldık. Kararımız tam. Bizi kimse bu yoldan çeviremez. Her şeyin hesabını vermeye hazırız. İftiralar olabilir çamur atanlar olabilir . Çamur atanların da eli pislenir o çamurdan da kolay kolay kurtulamazlar.