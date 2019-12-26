DÜNYA

Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı

Rusya'da snowboard yapan genç, yanından geçtiği çalı horozunu rahatsız edince olanlar oldu. Snowboard ile kayarken çalı horozuna kar sıçratan genç, bakın nasıl saldırıya uğradı...

Rusya’nın Kemerovo bölgesinde bulunan bir köyde snowboard yapan genç yanından geçmekte olduğu çalıhorozuna kar püskürterek rahatsız etti. Rahatsız olan horoz gencin peşinden giderek saldırdı. Sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayarak sürekli üstüne hamle yaptı, genç saldırıdan kendini korumak için snowboardunu kalkan olarak kullandı. Olayın görüntülerini yayınlayan genç sporcu gönderiye “yılın en iyi savaşı” yazarak not düştü.

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