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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi.

Ocağın, 1 ay önce ruhsatsız işletildiği için ekipler tarafından dinamitle patlatılarak, imha edildiği belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kim ya da kimler tarafından tekrar açıldığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, kaçak ocakta meydana gelen patlamayla ilgili, "Bir arkadaşımız yaralandı. Tedavisi devam ediyor. Burası kolluk kuvvetlerince 1 ay önce kapatılmış ama sahipleri tarafından açılmış. Kesin ölüm nedenleri otopsiyle ortaya çıkacak. Bir gaz sıkışması mı yoksa farklı bir şey mi, o zaman anlaşılacaktır. Soruşturma devam ediyor. Sorumlular hakkında gerekli adli işlemler yapılacak" dedi.

Öte yandan patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay'ın (51) tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi.

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