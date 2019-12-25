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Kanal İstanbul projesinde Terkos'a tuzlu su karışacak mı? Mustafa Ilıcalı canlı yayında açıkladı

Kanal İstanbul projesi ilişkin tartışma sürüyor. Proje için 200'e yakın akademisyenle çalışarak bin 590 sayfalık ÇED raporu hazırlandı. CNN TÜRK'te Başak Şengül'ün sunduğu Günlük programına konuk olan Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tartışılan projeyi değerlendirdi.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul hakkında şunları söyledi: "Terkos'a tuzlu su karışacak iddiası doğru değil. Kanal tabanı Terkos Gölü'nün altında. Bu yüzden karışma şansı yok.

Ayrıca tuzlu suyun karışması veya yüzeysel suların kanala etkisi durumunda olumsuzluklar geçirimsiz malzemelerle gerekli tedbirleri alınmış vaziyette. Su konusunda risk oluşturmayacak.

Sazlıdere'de yüzde 40'lık bir alan gidiyor ama bölgedeki su kaynaklarından yapılacak barajlarla beraber burada kaybedilen kapasitenin 6 katı su kaybı telafi edilecek. Ulaşıma ve trafiğe olumlu etki yapacak. Kentsel dönüşüme katkı sağlayacak.

Deprem riski olan yerler taşınacak. İlave bir nüfus yok. Marmara'yı bitireceği iddiası da doğru değil. Bu konuda veriler sadece tahmin, bilimsel bir çalışma yok."

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