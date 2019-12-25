POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu sık sık öksürmekten konuşamadı, sesi kısıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başkanlık Kurulu'nu açıkladığı konuşmasında sık sık öksürdü, sesi kısıldı, bol bol su içti.

AK Parti'den ayrılıp yoluna Gelecek Partisi'nde devam eden Ahmet Davutoğlu, bugün Başkanlık Kurulu'nu açıkladı.

Davutoğlu, konuşmasında art arda öksürdü. Ardından su içen Gelecek Partisi Genel Başkanı sesi kısılmış bir şekilde; bir haftadır grip hastalığını atlatamadığını belirtti.

Ardından konuşmasına devam eden Ahmet Davutoğlu, sık sık öksürdü ve bol bol su içti

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