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Kanal İstanbul depremi tetikler mi? Celal Şengör'ün yıllar önceki açıklamasına bakın

Kanal İstanbul'u engellemek için deprem riski var tartışmalarını ortaya atanlara yanıt ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Şengör'ün seneler önce Ali Kırca'nın programında Kanal İstanbul Projesi'ni değerlendirdiği video yeniden gündem oldu.

Türkiye'de son günlerde tartışma yaratan Kanal İstanbul, deprem tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı jeologları arasında gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör'ün, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi.

2011 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan 'Çılgın Proje Kanal İstanbul' için ekranlara çıkan Celal Şengör ve Roger Smith Kanal İstanbul Projesi'ni değerlendirdiği video ortaya çıktı.

Deprem riski var mı?

Prof. Celal Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı 2011 yılında yaptığı açıklamada, "böyle bir durum mevzu bahis değil" demişti.

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