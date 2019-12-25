EDHO'da Meryem Çakırbeyli haberi herkesi yıktı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam 153'üncü son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin hayranları, ekranlara gelen son bölümünde Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın diziye geri dönmesini beklerken şok yaşadı.

EDHO'nun son bölümüne Meryem Çakırbeyli'nin ölüm haberi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Hızır Çakırbeyli ve ailesi havaalanında, Meryem ve oğlu Ömer'in yurt dışından dönüşünü beklerken büyük bir acı yaşadı.