CHP

Alper Taş: CHP'liler seçim için namaza git dedi

Katıldığı televizyon programında, seçimi 'cuma namazı' yüzünden kaybettiğini söyleyen Alper Taş, "Cuma namazına gitseydim seçimi kazanırdım" dedi.

Son yerel seçimlerde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski genel başkanı Alper Taş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yayınlanan Kübra Par'la açık ve net programına konuk olan Alper Taş, adaylığında seçimi neden kaybettiğine dair itirafta bulundu.

Alper Taş "Ben de cuma namazına gitseydim seçimi kazanırdım. Bana parti içerisinden cuma namazına git dediler. Ben bayram namazı kılarım ama cuma namazı kılmam" dedi.

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