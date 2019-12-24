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Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'a ahlaksız teklif!

İstanbul'da sosyal bir deney için dilenci kılığına giren CNN TURK muhabiri Sema Akbulut, Beşiktaş'ta dilendi. Kucağındaki bebek için süt isteyen Alkbulut'a kağıt toplayıcısı bir adam ahlaksız teklifte bulundu.

CNN TURK muhabiri Sema Akbulut sosyal deney için dilenci kılığına girip İstanbul Beşiktaş'ta dilendi. Kucağındaki bebeği için süt parası isteyen Akbulut'a ahlaksız bir teklif geldi.

CNN TURK muhabiri Sema Akbulut sosyal deney için gittiği Beşiktaş'ta ahlaksız teklifle karşılaştı.

'BERABER OLSAK NE DERSİN?'

Kağıt toplayıcısı bir adam dilenci kılığındaki muhabirimize evli olup olmadığını sordu. Evli olmadığı cevabını alınca "Beraber olsak ne dersin? diye sordu. "Beni de eşim bıraktı, evde oturacaksın bir şey yapmayacaksın" diyen şahıs, "Eğer istiyorsan düşün mesela" dedi.

O sırada yanlarına gelen bir genç dilenci kılığındaki muhabirimize adamın onu rahatsız edip etmediğini sordu. Gencin gelmesi üzerine kağıt toplayıcısı oradan uzaklaştı.

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