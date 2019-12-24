Bitlis'te 10 odalı PKK sığınağı bulundu

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katıldığı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında 10 odalı sığınak bulundu. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında, 23.12.2019 günü icra edilen faaliyette, 1 sığınak (5 girişli, 10 odalı, 9 havalandırma deliği olan) içerisinde 300 kg çeşitli gıda maddeleri, 2 adet M16 silah şarjörü, 150 büyük pil, 1 akü, 4 ışıldak, 40 kg deterjan, 1 pense, 5 battaniye, 1 kürek, 1kazma, 2 balta, 1 testere, 1 makas, metre, çekiç, elektrikli ısıtıcı, 12 çift ayakkabı, 1 litre silah yağı, 4 şampuan, 4 çakmak gazı, 300 metrekare branda, ele geçirilmiştir."

Açıklamada, malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulduğu, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ifade edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü de kaydedildi.