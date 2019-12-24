Murat Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 100 bin sosyal konut için başvuruların 440 bin rakamına ulaştığını söyledi. Kurum, ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun, "Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekiliyoruz" sözlerine de yanıt verdi.

''Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz''

Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapıyor, Türkiye Mekânsal Strateji Planımızı tamamlıyoruz. Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız. Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz.

''Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için sosyal konutlar üretiyoruz''

Medeniyetimizin mirası, mahalle kültürü ve yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için sosyal konutlar üretiyoruz. Millet Bahçeleri, ekolojik koridorlar ve yeşil alanlarımızı arttırıyor; kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8’den 15 metrekareye çıkarıyoruz. Şehrin önceliği neyse onu başa alacağız. Yatırımlarımızın boşa gitmesine mani olacağız. İl il yaşanabilir şehir endeksi oluşturacağız. Düzenli ölçümlerle şehirlerimizin değişimlerini inceleyeceğiz.

''40 eylemi belirledik''

(Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı) Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik.