MAGAZİN

Şeyma Subaşı'na 'yuva yıktın mı' sorusuna Zeynep Yılmaz'dan imalı yanıt

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, gazeteci Ali Eyüboğlu'nun YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Subaşı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz hakkında konuştu ve yuvasını yıkmadığını söyledi.

Geçen hafta Suudi Arabistan’daki bir etkinliğe para karşılığı gidip reklam yapan ve tepki çeken Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sunduğu ‘Magazin Noteri' programına katıldı. Programda, Arabistan’a övgüler yağdıran, çok iyi ağırlandıklarını söyleyen Subaşı, hakkında merak edilenlere samimi cevaplar verdi.

Şeyma Subaşı’na yöneltilen sorulardan biri de, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yuvasını yıkıp yıkmadığı oldu. Ali Eyüboğlu’nun “Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun’dan serveti kaptı.’ Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?” sorusuna ilginç bir cevap verdi.

“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” diyen Şeyma şöyle devam etti: “Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir.” Eyüboğlu daha sonra ise “Senin yuvanı biri yıkabildi mi?” diye sordu.

Şubası ise “Hayır, sıfır! Kimse yıkamaz. Yuva sağlamsa başka birileri yüzünden o yuva yıkılmaz zaten. Yıkılıyorsa başka bir şey vardır devam eden, evliliklerini sarsan” cevabını verdi.

Zeynep Yılmaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendisi hakkında açıklamalar yapan Şeyma Subaşı’na imalı bir mesaj verdi. 

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