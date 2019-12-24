Okan Bayülgen "Patronla konuştum" deyip Buket Aydın'a teklif etti

TV 100 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Okan Bayülgen'in üstlendiği Uykusuzlar Kulübü'ne Buket Aydın, Oğuzhan, Uğur, Ceren Taşçı, Ferdi Sancar, Hera, Barış Zümrüt, Emre Büyüksoy, Şenol Kara, Kenan Korkmaz, Edip Tutal, Murat Yatman ve Op. Dr. Nuh Gümüştekin konuk oldu.

Kanal D Ana Haber Bülteni'nin yanında bir dönem CNN Türk ekranlarında yayınlanan '40' isimli programın da sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın, Okan Bayülgen'in sorularını yanıtladı.

"PATRONLA KONUŞTUM"

Bayülgen'in kendisine yönelttiği, ''40 programını bizde yapar mısın? Patronla konuştum gelmeden önce...'' sorusuna Aydın, ''2019 benim için hem iyi hem kötü geçti. Beni çok seven de var sevmeyen de var. Ama günün sonunda herkes 40'ı sevdi. Bana uydu bi şekilde. 40'ın devam etmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Uygun bir platform olursa neden olmasın'' diyerek yanıt verdi.