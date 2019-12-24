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Büyükçekmece’de silahlı kavgaya müdahale eden bekçinin vurulma anı kamerada

Büyükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden bekçi, araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kumburgaz’da yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgayı gören ‘Gece Kartalı’ olarak adlandırılan mahalle çarşı bekçileri denk geldi. Ekipler olaya müdahale etti. Bu sırada silahın bulunduğu araçtaki kişi kaçmaya başladı. Aracı kovalayan bekçi ekibine silahlı saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucu bir bekçi göğsünden yaralandı. Olayı gören arkadaşları yaralı bekçi için sağlık ekiplerine haber verdi. Çok sayıda poliste bu sırada olay yerine sevk edildi.

Kaçan saldırganlar yakalandı

Olay sonrası E-5 karayolundan Silivri istikametine kaçan saldırganlar polis ekiplerinin takibi ile kısa süre sonra yakalandı. Yakalanan 2 kişinin sorgusuna devam edilirken hastaneye kaldırılan bekçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın hızla kaçtığı bu sırada bekçilerinin aracın peşinden koştuğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise bekçilerden birisinin açılan ateş sonrası vurulduktan sonra yol kenarındaki çim alana uzanması ve ekipteki diğer kişilerin ise yardım etmesi görülüyor. Görüntülerin sonunda ise saldırgan aracın kaçması yer alıyor.

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