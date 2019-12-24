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MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan Mehmet Yalçınkaya itirafı!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, YouTube kanalından yayınladığı "MasterChef kamera arkasındayım" adlı videosunda şef Mehmet Yalçınkaya'nın sürekli sete geç gelmesine sitem etti.

Eğlenceli karakteriyle her fırsatta dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna, son videosunda her fırsatta yarışmacıları acele etmeleri ve zamanı iyi kullanmaları gerektiği konusunda uyaran Mehmet Yalçınkaya'nın çekimlere hep geç kaldığını belirterek"Mesela bir gün sonra kayıt 13.00'de ama o bize 11.00'de diyor. Çünkü biliyor ki Mehmet Şef hep geç kalıyor. Kimseye söylemeyin." dedi.

Yarışmanın en sert jürisi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya, her yarışta yarışmacıları zaman konusunda uyarıyor. Sert üslubuyla dikkat çeken Yalçınkaya'nın yarışmacıları bu konuda uyarırken sete sürekli geç gelmesi herkesi şaşırttı.

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