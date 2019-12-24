İkramiyeyi kazandığını zanneden muhabir 'Yarın işe gelmiyorum' dedi

İspanya'da RTVE televizyonu için muhabirlik yapan Natalia Escudero isimli gazeteci, İspanya'da her yıl düzenlenen Noel çekilişini sunduğu esnada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannetti.

Sonuçlar açıklandığında çığlık atmaya başlayan Escudero, canlı yayında "Yarın işe gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ancak daha sonra, Escudero'nun biletine büyük ikramiye çıkmadığı ortaya çıktı. Sunucunun biletine çıkan ikramiyenin gerçek tutarının ise 5 bin euro civarında olduğu öğrenildi.

​Olayın sosyal medyada yayılması üzerine kendisine 'Yalan söylediği' ve 'Manipülasyon yaptığı' yönünde çok sayıda eleştiri yöneltilen Escudero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilerden özür diledi.

Escudero, 'kişisel nedenler' yüzünden zor birkaç ay geçirdiğini söyledi ve "Vicdanım temiz ve 25 yıllık profesyonel meslek hayatım boyunca titiz ve başarısı kanıtlanmış işlerimle gurur duyuyorum" dedi ve tatile çıkacağını açıkladı. ​Escudero'nun ikramiye sevinci ise sosyal medyada dalga konusu oldu.