Aytunç Aytındal'ın Kanal İstanbul videosu

Kanal İstanbul için ÇED raporunun hafta başında yayınlanması ile birlikte süreç hızlandı. 2020 yılında ilk kazmanın vurulacağı projeye muhalif isimler karşı çıkıyor. İBB dün projeden çekildiğini duyururken, bugün FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan ilginç bir senaryo geldi.

Fatih Portakal'ın iddiasına göre Kanal İstanbul, ABD'nin savaş gemilerinin Karadeniz'e çıkabilmesi için yapılıyor. Fatih Portakal'ın bu iddiasının kaynağı geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Aytunç Aytındal tarafından yıllar önce dile getirilmiş. Condolleezza Rice'ın ABD Dışişleri bakanı olduğu dönemde Ankara'ya yaptığı ziyaretin asıl amacını Aytunç Altındal, bu projeye bağlamıştı.

Aytunç Aytındal "ABD diyor ki benim Akdeniz'deki donanmamı Karadeniz'e çıkarmak istiyorum. Mevcut Montrö yasasına göre bu mümkün değil" diyor.