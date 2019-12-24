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Zeynep Ergül itiraf etti! Cinayette tüyler ürperten detay

Müge Anlı'nın programında Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla çözüme ulaşan Muharrem Erbay cinayetinin detayları kan dondurdu.

Müge Anlı'nın programına kızını aramam için katılan Zeynep Ergül Muharrem Erbay cinayetinin çözülmesine sebep oldu. Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Zeynep hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

Bu ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alındı. Zeynep hanımın eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti işlediğini itiraf ederken diğer zanlılar ise itiraf etmedi.

Zeynep Ergül tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Canlı yayına katılan Zeynep hanım ve Avukat Sinem Gök ise kan donduran cinayet ile ilgili yeni bilgiler verdi. Cinayeti itiraf eden Ercan Bozkurt ifadesini ise Avukat Gök tarafından canlı yayında detayları açıklandı.

Telle Boğup öldürdüler

-Mustafa Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı gel oturup konuşalım diye bağ evine çağırıyor. Daha sonra ise Cahit Ergül, Ercan Ercanoğlu ve Zeyep'in eski eşi Ercan bağ evinde buluşuyorlar. Mehmet Muharrem Erbay'ı ilk önce telle boğup öldürüyorlar sonrada bıçaklıyorlar.

Avukat Gök, Ercan'ın ifadesinde ilk önce Mustafa'nın bağ evine gömüyorlar sonrada gömdüklerini yerden çıkarıp tuz ruhu döktükleri ve parçalara ayırıp farklı yerlere gömdüklerinin yer aldığını dile getirdi.

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