Sosyal medyayı ikiye bölen video! Salıncaktaki adamın yüzü nereye dönük?

Tupper'ın geçtiğimiz Şubat ayında ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Fairbanks kentinde kaydettiği görüntüleri izleyenlerin bir bölümü, adamın yüzünün kameraya dönük olduğunu söylüyor, karşı grup ise adamın sırtının kameraya dönük olduğunu savunuyor.

Tupper'ın videosu şimdiye kadar 13 milyonu aşkın hit alırken, salıncaktaki adamın baktığı yön konusundaki tartışma Twitter üzerinden büyüyerek devam ediyor.