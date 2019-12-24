Sosyal medyayı ikiye bölen video! Salıncaktaki adamın yüzü nereye dönük?
Sosyal medyayı ikiye bölen tartışmalara bir yenisi eklendi. İlk olarak TikTok'ta daha sonra Twitter'da hızla yayılan görüntüdeki kişinin binaya mı yoksa kameraya doğru mu sallandığı merak konusu oldu...
Tupper'ın geçtiğimiz Şubat ayında ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Fairbanks kentinde kaydettiği görüntüleri izleyenlerin bir bölümü, adamın yüzünün kameraya dönük olduğunu söylüyor, karşı grup ise adamın sırtının kameraya dönük olduğunu savunuyor.
Tupper'ın videosu şimdiye kadar 13 milyonu aşkın hit alırken, salıncaktaki adamın baktığı yön konusundaki tartışma Twitter üzerinden büyüyerek devam ediyor.