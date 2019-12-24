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İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı

İzmir'in Buca ilçesinde, yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 soyguncunun, olay sonrası koşarak uzaklaştığı anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1,5 kilo altını beraberinde götüren soyguncuların, ellerinde tabanca, kuyumcu dükkanının yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan 682/9 Sokak'a girip kaçtıkları görülüyor.

Görüntülerde, saat 09.47'de dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor.

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