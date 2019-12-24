Tası tarağı topladılar İdlib'den Türkiye'ye geliyorlar

Rejim bombardımanı, sivillerin ise kaçışı sürüyor. Artık sadece sivillerin yerleşim noktaları değil, savaş uçaklarının kaçış güzergâhları da hedefte.

Suriye'de, Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin saldırıları yoğunlaştı. Özellikle Maarratünnuman ilçesindeki pek çok aile bombardımandan kaçmanın yolunu arıyor. Suriye-Türkiye sınırına doğru çıkmak için araç bekleyen binlerce sivil arada sıkışmış durumda,

Kaçanların büyük bir kısmı Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki sınır kamplarına ya da Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı bölgelere sığınıyor.

İdlib'deki insani kriz, Suriye Türkmen Meclisi'nin de gündemindeydi. Meclis Başkanı Vecih Cuma, Türkiye’nin güvenli bölge oluşturması için çağrı yaptı.

Kasım başından bu yana, Suriye'den Türkiye sınırına göç eden sivil sayısı 205 bini buldu. Son bir yılda ise bu sayı 1 milyonu aştı.