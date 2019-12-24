MAGAZİN

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı

ABD'li rap şarkıcısı 'Blueface' bir caddede aracının üzerine çıkarak yanında getirdiği poşetlerdeki parayı çevredeki insanlara saçtı. Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaşırken, görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

'Blueface' olarak bilinen rap şarkıcısı Johnathan Michael Porter, Los Angeles şehrinde bulunan Skid Rov bölgesinde, lüks cipinin üzerine çıkarak çevresinde toplanan insanlara para saçtı. Şarkıcı, yanında getirdiği poşetlerdeki paraları saçmaya başladığı anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı.

Görüntülerde, çevredekilerin aracın etrafına toplandığı ve şarkıcının saçtığı paraları yakalamaya çalıştıkları görüldü. Bazı kişilerin de aracın üzerinde kalan paraları almak için araca tırmandığı görüldü.

Şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı bu görüntüler takipçileri arasında da tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü şarkıcının para saçmasını 'aşağılayıcı' olarak yorumlarken, bir bölümü de bunu 'cömertlik' olarak nitelendirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sinüzite ne iyi gelir sakın bu yanlışları yapmayın!
Anayasa Mahkemesi kararını verdi! Kanal İstanbul'a ilişkin düzenleme istemine red
Bakan Ziya Selçuk ile görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog
Ceren Özdemir'in katil zanlısının akıl sağlığı raporu çıktı
Kağıthanede yine koca dehşeti! Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı
Beşiktaş, VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye başvurdu!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avustralya’da İçinde hediye çeki olan balon izdihamı: 17 yaralı
Jandarma balkondan girdi, şüphelileri uyurken yakaladı
İzmir su kesintisi haber geldi sular ne zaman gelecek?
Bitlis'te 10 odalı PKK sığınağı bulundu
Kip Kırmızı Çizgi Fitbol'u Sunar
İzmir su kesintisi son durum ne zaman gelecek Tunç Soyer açıkladı
Işın Karaca'nın evliliği Can Yapıcıoğlu yüzünden mi bitti?
Hava durumu İstanbul'a kar geliyor mu? Cumartesi sürpriz olabilir