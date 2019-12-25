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Azize 6. bölüm fragmanı

Azize dizisi 6. yeni bölümüyle 28 Aralık 2019 Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak. Azize'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Azize 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Azize'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Azize 28 Aralık 2019 Cumartesi akşamı Kanal D'de...

Azize, bir intikam ve aşk hikayesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize... Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

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