MEDYA

Arka Sokaklar 537. bölüm 2. fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 537. yeni bölümüyle 27 Aralık 2019 Cuma akşamı Kanal D'de olacak. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 537. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 27 Aralık 2019 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sinan Aygün Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı
Polikliniğe "ameliyatlarım iptal oldu" yazan doktora soruşturma
AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti
Mersin'de minik Duru'nun ölümünde bir yıllık ihmal
İbrahim Kalın: Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik
Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mucize Doktor 16. bölüm 2. fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm fragmanı
İzmir su kesintisi haber geldi sular ne zaman gelecek?
Elazığ'da bir köpek ölen dişisinin başında 4 gün bekledi
Alper Taş: CHP'liler seçim için namaza git dedi
İzmir su kesintisi son durum ne zaman gelecek Tunç Soyer açıkladı
Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu
Hava durumu İstanbul'a kar geliyor mu? Cumartesi sürpriz olabilir