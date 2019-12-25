MEDYA

Mucize Doktor 16. bölüm 2. fragmanı

Mucize Doktor dizisi 16. yeni bölümüyle 26 Aralık 2019 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 26 Aralık 2019 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sinan Aygün Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı
Polikliniğe "ameliyatlarım iptal oldu" yazan doktora soruşturma
AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti
Mersin'de minik Duru'nun ölümünde bir yıllık ihmal
İbrahim Kalın: Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik
Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm fragmanı
Elazığ'da bir köpek ölen dişisinin başında 4 gün bekledi
İzmir su kesintisi haber geldi sular ne zaman gelecek?
Alper Taş: CHP'liler seçim için namaza git dedi
Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu
İzmir su kesintisi son durum ne zaman gelecek Tunç Soyer açıkladı
Sakarya'da kayıp kız annesine video göndererek evlendiğini söyledi
Hava durumu İstanbul'a kar geliyor mu? Cumartesi sürpriz olabilir