Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

Kaza, saat 03.00 sularında Kayseri- Pınarbaşı Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Kayseri'ye giden Best Van firmasına ait 65 AV 245 plakalı, Said Kara (59) yönetimindeki yolcu otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve İtfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.