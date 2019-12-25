KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Ali Koç'u tebrik ediyorum

Candaş Tolga Işık, ''Çok Fenerbahçe'ye yakıştırdım. Ahmet Nur Çebi ile babasıyla yöneticiler iki kere üç kere felan büyük nezaket. Pis küfür edildi. Ali Koç çıktı dedi ki 'Bu bize yakışmadı'. Bunlar güzel hareketler.'' dedi.

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