Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili kılıçları çekti: Ankara'da şantajcı bir grup var

Mansur Yavaş ile eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün arasındaki '25 milyon TL rüşvet istediler' ve 'Togo Kuleleri' tartışması gündemden düşmüyor.

Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yavaş, söz konusu tartışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.