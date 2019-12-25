POLİTİKA

Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili kılıçları çekti: Ankara'da şantajcı bir grup var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li eski vekil Sinan Aygün'ün gündeme oturan rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Mansur Yavaş ile eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün arasındaki '25 milyon TL rüşvet istediler' ve 'Togo Kuleleri' tartışması gündemden düşmüyor.

Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yavaş, söz konusu tartışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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