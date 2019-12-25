KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Arda geliyor bence

Galatasaray'ın Ocak ayında transfer edeceği isimleri açıklayan Serdar Ali Çelikler, ''Arda geliyor bence'' dedi.

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