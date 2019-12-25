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KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL
Eklenme Tarihi:
25.12.2019 12:15
Güncellenme: 25.12.2019 12:24
Mehmet Ayan: Adam ne yapsın küfür mü etsin
Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısıyla ilgili gelen eleştirilere ''Adam ne yapsın Ali Koç'a, federasyona Zekeriya Bey'e küfür mü etsin.'' dedi.
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Etiketler
Mehmet Ayan
kırmızı çizgi fitbol
Ahmet Nur Çebi
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