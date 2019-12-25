KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Mehmet Ayan: Adam ne yapsın küfür mü etsin

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısıyla ilgili gelen eleştirilere ''Adam ne yapsın Ali Koç'a, federasyona Zekeriya Bey'e küfür mü etsin.'' dedi.

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