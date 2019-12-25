İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul için çok tartışılacak iddiaları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı açıklamaya "Ya İstanbul ya Kanal" diyerek başladı. Ardından maddeler halinde Kanal İstanbul'un ne anlama geldiğini açıklayan İmamoğlu en büyük tehlikenin Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su olduğunu söyledi.

Projenin maddi anlamda da İBB'ye büyük maliyet yükleyeceğini söyleyen İmamoğlu, "Milletin sırtına ne için bu yükleri yükleme çabası içindeler. Belediyeye 35 milyarlık maliyet yüklemek demek." diye konuştu.