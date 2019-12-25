Nuri Alço'nun 45 yıl önce Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı

Bu yaşına kadar sadece 1 evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço'nun şarkıcı Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak tüm gerçekleri anlatan Fulden Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da canlı yayında yayınlattı.