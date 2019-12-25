Nuri Alço'nun 45 yıl önce Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, bu yaşına kadar sadece bir evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço'nun 45 yıl önce anneannesiyle evli olduğunu ancak bunu yıllardır sakladığını söyledi.
Bu yaşına kadar sadece 1 evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço'nun şarkıcı Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak tüm gerçekleri anlatan Fulden Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da canlı yayında yayınlattı.