DÜNYA

Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze saldırısı!

LİBYA'da cephe hattında yayın yapan Habertürk TV ekibinin içinde bulunduğu araca füze saldırısı yapıldı. Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Hasan Dönmez ölümden kıl payı kurtuldu.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Libya'da bulunan Habertürk ekibi saldırıya uğradı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler arasında yaşanan gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. 

Gelişmeleri yakından takip eden Türk gazeteciler, füzeli saldırıya uğradı. Habertürk TV ekibinin içinde yer aldığı araca saldırı düzenlendi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahile tonlarca kırmızı yosun vurdu
Ahmet Ağaoğlu: TFF binasında olsaydı daha doğru olurdu
Fenerbahçe'de SOCAR bombası! Sertaç Komşuoğlu bakın kiminle görüştü
Ahmet Davutoğlu'nun A takımı ve gölge kabine listesi iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması! Davete icabet ederiz
Siyah turpun faydaları neler vücuttaki pis kanı temizliyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu : Kanal İstanbul güzergahında 3 Arap şirketi arazi topladı
Candaş Tolga Işık: Mete Kalkavan demiş ki 'Hayır ben çağırmadım'
Yerli otomobilin adı ne olacak ilk sürüşü Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus'ta karşılama töreni düzenlendi
Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal basın açıklaması yapmayacak
2020'de yapılacak TOKİ konutları hangi illerde yapılacak
Serdar Ali Çelikler: Obradovic'le 2 yıllık kontrat uzatılacak
Kimlik yenileme son gün ne zaman 2020 ne zaman bitiyor?