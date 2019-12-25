Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze saldırısı!
LİBYA'da cephe hattında yayın yapan Habertürk TV ekibinin içinde bulunduğu araca füze saldırısı yapıldı. Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Hasan Dönmez ölümden kıl payı kurtuldu.
Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Libya'da bulunan Habertürk ekibi saldırıya uğradı.
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler arasında yaşanan gerilim gün geçtikçe tırmanıyor.
Gelişmeleri yakından takip eden Türk gazeteciler, füzeli saldırıya uğradı. Habertürk TV ekibinin içinde yer aldığı araca saldırı düzenlendi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.