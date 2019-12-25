POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu : Kanal İstanbul güzergahında 3 Arap şirketi arazi topladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul proje güzergâhında arazi hareketliliği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparak, “2011’den bu yana arsa hareketi tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur.

Kanal İstanbul projesine karşı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün medyanın karşısına çıktı ve çeşitli iddialarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamaları arasından biri çok dikkat çekici oldu.

İmamoğlu'nun açıklamasına göre Kanal İstanbul güzergahında 2011'den bu yana 30 milyon metre kare arazi el değiştirdi.

3 Arap şirketi

“Daha acı bir şey söyleyeyim mi” diyen İmamoğlu bölgede yüzlerce yıldır arazileri olan köklü aileler hariç en büyük arazisi olan ilk 3 şirketin de Arap şirketi olduğunu açıkladı.

İmamoğlu “Bizden detay isterlerse bizde bütün detaylar var. Paylaşırız. 30 milyon metrekare ne demek biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Beyoğlu yetmez artı Bayrampaşa o da yetmez bir de üzerine Gaziosmanpaşa'yı ekleyin o kadar yapıyor” dedi.

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