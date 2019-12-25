MAGAZİN

Şeyma Subaşı'ndan "Acun'u aldattın mı? " sorusuna cevap

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evliliği hakkında bomba açıklamalar yaptı. Aldatma iddialarını cevaplayan Subaşı, 'Acun beni istemedi' diye itiraf etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, YouTube üzerinden yayınlanan Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın sunduğu Magazin Noteri isimli programına konuk oldu. 

Eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisini masum gördüğü için sevdiğini söyleyen Subaşı, "Benim enerjim Acun'a fazla geldi" dedi.

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