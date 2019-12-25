Şeyma Subaşı'ndan "Acun'u aldattın mı? " sorusuna cevap

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, YouTube üzerinden yayınlanan Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın sunduğu Magazin Noteri isimli programına konuk oldu.

Eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisini masum gördüğü için sevdiğini söyleyen Subaşı, "Benim enerjim Acun'a fazla geldi" dedi.