DÜNYA

İdlib'den Türkiye'ye kaçıyorlar! Tası tarağı toplayan yola düşmüş

SURİYE ordusunun İdlib vilayetine yönelik yeni bir operasyon başlatması sonrası çatışma bölgesinde yaşayan on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz hafta 30 bin kişi evlerini terk etti. Toplam rakamın ise 80 bine ulaştığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazar günü yaptığı açıklamada, 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru ilerlediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Salı günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası "İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına net bir mesaj gönderdik." dedi.

Kalın, Rusya'da heyetler arasında gerçekleşen görüşmeleri hatırlattı ve Moskova'nın, "rejimin saldırılarının durdurulması konusunda bir çaba içerisinde olacağını" belirttiğini aktardı.

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