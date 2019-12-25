İdlib'den Türkiye'ye kaçıyorlar! Tası tarağı toplayan yola düşmüş

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz hafta 30 bin kişi evlerini terk etti. Toplam rakamın ise 80 bine ulaştığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazar günü yaptığı açıklamada, 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru ilerlediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Salı günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası "İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına net bir mesaj gönderdik." dedi.

Kalın, Rusya'da heyetler arasında gerçekleşen görüşmeleri hatırlattı ve Moskova'nın, "rejimin saldırılarının durdurulması konusunda bir çaba içerisinde olacağını" belirttiğini aktardı.