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Maltepe'de apartman önüne bebek bırakan kişi kamerada

Maltepe'de yeni doğmuş bir kız çocuğunu apartmanın önüne bırakıldı. Bebek İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, bebeği apartmanın önüne bırakmaya giden kişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan apartmanın girişinde yeni doğmuş bir kız bebek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Apartmanın önüne giden polis ekipleri, puset içerisindeki bebeği yanında bir sırt çantasıyla birlikte buldu. Çantanın içerisinde bebeğe ait birçok eşya çıktı. Ekipler, yeni doğan bebeği soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına aldı. Bebeği bularak ihbarda bulunan Atiye Ö. ve Mert L.'nin ifadesini alan ekipler, yeni doğan bebeği apartmanın önüne bırakan kişinin eşkalini güvenlik kameralarından belirleyerek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Zeynep Atiye ismi verilen bebek, polis ekipleri tarafından sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bebeğin yaşına uygun olarak bir yurda yerleştirileceği belirtildi. Yetkililer, apartman önüne bırakılan bebek ile ilgili bilgisi olan kişilerin emniyete başvurmasını istedi.

Öte yandan bebeği apartman önüne bırakan kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin bebeği taşıyarak apartmanın önüne doğru götürdüğü görülüyor.

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