Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması! Davete icabet ederiz

Bugün Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında Libya'daki çatışmalı ortamla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakatla ilgili "TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz."dedi.