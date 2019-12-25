Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması! Davete icabet ederiz
TUNUS'a yaptığı sürpriz ziyarette düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan Libya'da ateşkesin bir an evvel sağlanması gerektiğini söyleyerek Libya'ya asker gönderme konusunda da "Türkiye davet alırsa icabet eder." dedi.
Bugün Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında Libya'daki çatışmalı ortamla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakatla ilgili "TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz."dedi.