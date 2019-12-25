Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus heyetine: Burnuma sigara kokuları geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti. Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

"BURASI DUMAN ALTI OLDU"

Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu.Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" ifadelerini kullandı.