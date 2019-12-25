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Yusuf Şengönül'ün cenazesinde izdiham oluştu

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce ölmesi halinde defnedilmesine karar verilen Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresinde toprağa verildi.

Bolu Gerede'de yaşayan, Osmanlı dönemi son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül dün evinde yaşamını yitirdi. 103 yaşında hayata gözlerini yuman Şengönül için Gerede merkezinde bulunan Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. İlçede yaptığı 35 yıllık imamlık görevinin ardından hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayan Şengönül'ün cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengönül'ün tabutu defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı. Cenaze törenine katılanlar tabutu taşımak için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tabut taşındığı sırada izdiham yaşandı.

TÜRBEYE DEFNEDİLDİ

Yusuf Şengönül cenazesi, Aşağı Tekke Cami’nin içinde bulunan türbenin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYLAMIŞTI

Yusuf Şengönül, yaşadığı dönemde ilçede bulunan Aşağı Tekke Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nde defnedilme talebinde bulunmuştu. Şengönül'ün talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 ay önce onaylanmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bin 907 sayılı karar yazısında, “Yusuf Şengönül’ün vefatı halinde Bolu ili Gerede ilçesi Seviller Mahallesi'nde bulunan Aşağı Tekke Camii haziresine defnedilmesine izin verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

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