POLİTİKA

Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreninde konuştu. Son günlerde tartışma konusu olan Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalarda bulunan Oktay, "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz." dedi.

"İstemezükçülere rağmen hepsini tamamladık"

Yatay mimariye dikkat çeken Oktay, Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları söyledi: "Yapılaşma anlamında yurt içinde önceliğimiz, yatay mimariyle inşa edilmiş, geniş yeşil alanları olan ve her türlü sosyal, kültürel, insani altyapıya sahip projelerdir. Ayrıca Kanal İstanbul gibi tarihi nitelikte büyük projeler de, sizler gibi azim ve kararlılıkla çalışan müteahhitlerimizin emeğiyle yükselmeye devam edecektir. İstanbul Boğazı trafiğini azaltacak ve güvenliğini artıracak stratejik ve çevreci bir proje olan Kanal İstanbul'a ilişkin son zamanlarda 'yaptırmayız' diyenler ve müteahhitleri tehdit etme cüretini gösterenler oldu. Bunlar, Marmaray'a, Osman Gazi Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıkmıştı. Hamdolsun hepsini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk.

Başlayacak ve bitireceğiz

İstemezükçülere rağmen hepsini tamamladık. Kanal İstanbul projesine de İstanbul'un geleceği için, İstanbullular ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak; bitireceğiz. İnşaat sektörünün babayiğitleri olan siz tecrübeli ve dirayetli müteahhitlerimizin de boş tehditlere aldırış etmeyeceğinden zerre şüphemiz bulunmamaktadır. Türkiye'ye daha nice büyük projeler kazandırarak tarihe imza atmayı sürdüreceğiz."

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