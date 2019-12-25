Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı, gösterisi iptal edildi

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı.. Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Yılmaz, hastaneden paylaştığı videoda "Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmam lazımdı ama yine de Bostancı'dayım. Ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde değilim. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelenecek galiba. Ama her şey yolunda iyiyim. İyiyim ama gidiyor gibi. İyiyim merak etmeyin" ifadelerini kullandı.