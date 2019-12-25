MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. bölüm 2. fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 16. yeni bölümüyle 28 Aralık 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28 Aralık 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Netanyahu anlattı: Sen olmasaydın İsrail'le savaşa girebilirdik
Lucescu'dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı
Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı
İmamoğlu'nun iddiaları bir bir çürütüldü
Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
Şile’de ormanlık alana bırakılan lastikler toplandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çorum'da dehşete düşüren kaza! Yayalara böyle çarptı
Kütahya'da çift başlı buzağı doğdu! Görenler inanamadı
Yerli otomobil fiyatı kaç para olacak ilk bilgi sızdı
Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Sivas'ta öğrenciler 'kar' nedeniyle yolda mahsur kaldı
Sokakta tanıştığı çocuğunun yüzünü güldürdü Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece örnek oldu
Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması!
15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini kimin kazanan belli oldu