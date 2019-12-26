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Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı.

''7 şahıs hayatını kaybetmiştir''
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30-03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz Hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesiyle beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. 

64 kişi kurtarıldı
Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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