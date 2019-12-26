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CNN Türk Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'le ilgili söyledikleri

Sinan Aygün'ün açıklamalarıyla başlayan Ankara'daki rant iddialarında cephe genişliyor. Mansur Yavaş'ın açıklamalarını CHP'li Meclis Üyeleri yalanlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Aygün'e verdiği sözün tutulmadığı ortaya çıktı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ankara'daki rant tartışmalarında her iki tarafında çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi. Yolsuzluğun siyaseti olmaz diyerek her iki tarafın da açıklamalarının kendisini ikna etmediğini ifade eden Özışık, Mansur Yavaş'ın sözlerini Meclis üyelerinin yalanladığını kaydetti.

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