CNN Türk Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'le ilgili söyledikleri

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ankara'daki rant tartışmalarında her iki tarafında çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi. Yolsuzluğun siyaseti olmaz diyerek her iki tarafın da açıklamalarının kendisini ikna etmediğini ifade eden Özışık, Mansur Yavaş'ın sözlerini Meclis üyelerinin yalanladığını kaydetti.