Kanal İstanbul güzergahında 10 gemi dolusu altın var! Herkes bunu konuşuyor

Kanal İstanbul tartışması alevlenince bu video sosyal medyada TT oldu. 4 yıl önce Deşifre programına konuk olan Kağan Kurtoğlu Kanal İstanbul güzergahına ilişkin şaşırtan bir iddia ortaya atmıştı.

İddiasına göre söz konusu güzergahta 10 gemi dolusu altın var. Bu altınlar tapınak şövalyelerine ait. Doç. Dr. Kağan Kurtoğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin aynen şunları söylüyor:

-"Sayın Cumhurbaşkanına yüklenilmesinin en büyük sebebi Kanal İstanbul projesi. Vatikan kaynaklarından aldığım bilgilere göre Kanal İstanbul'un altında tapınakçılardan kalan 10 gemi dolusu altın var. Fransa'dan kaçırdıkları hazineler var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bilgiye sahip."