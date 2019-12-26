Müge Anlı'da Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül, Müge Anlı'nın programına kızını aramak için katıldı. Kızına canlı yayında ulaşan Zeynep hanım 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayını çözüme ulaşılmasını sağladı. Muharrem Erbay'ın canice öldürülüp parçalara bölündüğü ve cesedin ayrı yerlere gömüldüğü canlı yayında ortaya çıktı.

Üzerine asit döktük

Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Zeynep Ergül'ün "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti

Bu ihbarlardan sonra canlı yayına katılan Cahit Ergül bütün suçlamaları reddetti. Zeynep Hanımın eski eşi Ercan Bozkurt ise cinayeti itiraf etti ve Cahit Ergül ile birlikte 5 kişi cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bütün bu gelişmelerden sonra Mehmet Muharrem Erbay'ın cesedinin parçaları aranmaya başlandı. Dün canlı yayına katılan bir izleyici ise Zeynep hanımın evinin yanındaki beton kulübeye dikkat çekti.

Bu ihbar sonrası Zeynep hanımın evinin yanındaki kulübede arama yapan polis ekipleri üzerine beton dökülmüş olan yerde kemik parçaları buldu.