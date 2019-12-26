MEDYA

Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü 2. Fragman

PuhuTV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete'nin Yılbaşı Özel Bölümü 2. fragmanı yayınlandı.

Jet Sosyete yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni sezonunda neler olacak? Jet Sosyete Yılbaşı Özel, 27 Aralık Cuma 20.00'den itibaren puhutv'de....

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması
20 dakika kalbi durdu hayata tutunan hasta konuştu
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Bahçeli’yi hedef alan yazılara cevap
İşte Alper Potuk'un Fenerbahçe kararı
İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı altınları bakın nereye gömmüşler!
Zeytinin faydaları neler şişkinliği gideriyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih’te hırsızlar turisti ve çocuğunu yerde sürükledi
Kanal İstanbul güzergahında 10 gemi dolusu altın var! Herkes bunu konuşuyor
Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler 2020 ehliyet harcı kaç para
CNN Türk muhabiri Sema Akbulut canlı yayında uğradığı tacizi anlattı!
Tayland'da “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen oluşturdu
Yerli otomobil resmi nasıl TOGG hergün yeni detay yayınlıyor
Şeyma Subaşı "Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım"
Enerji Kimlik Belgesi nedir nereden nasıl alınır?