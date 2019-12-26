YEREL

Fatih’te hırsızlar turisti ve çocuğunu yerde sürükledi

Fatih’te kendilerine aile görünümü veren hırsızlar, omuzunda çocuğuyla yürüyen turistin telefonunu çaldı. Turistin fark etmesi üzerine kendilerini bekleyen arabaya binip kaçan hırsızlar, adamı ve çocuğunu yerde sürükledi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otellerinden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden hırsızlar, omuzunda çocuğunu taşıyan babanın telefonunu çaldı. Aile görünümündeki hırsızlar turistin cüzdanını da çalmak isterken adam fark etti. İki kadın kendilerini bekleyen arabaya binip kaçarken, çocuğu omuzunda olan adam hırsızları yakalamak için araca tutundu. Arabayı kullanan hırsız gaza basıp adamı yere düşürdü. Oğluyla birlikte yerde sürüklenen turist şok yaşadı. Çevredeki vatandaşlar hemen küçük çocuğa müdahale ederken, hafif şekilde yaralanan çocuğu alan babası koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu korkunç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması
20 dakika kalbi durdu hayata tutunan hasta konuştu
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Bahçeli’yi hedef alan yazılara cevap
İşte Alper Potuk'un Fenerbahçe kararı
İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı altınları bakın nereye gömmüşler!
Zeytinin faydaları neler şişkinliği gideriyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal İstanbul güzergahında 10 gemi dolusu altın var! Herkes bunu konuşuyor
CNN Türk muhabiri Sema Akbulut canlı yayında uğradığı tacizi anlattı!
Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler 2020 ehliyet harcı kaç para
Tayland'da “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen oluşturdu
Şeyma Subaşı "Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım"
Yerli otomobil resmi nasıl TOGG hergün yeni detay yayınlıyor
Hasan Mezarcı Noel'de 'doğum gününü' kutladı
Enerji Kimlik Belgesi nedir nereden nasıl alınır?