Fatih’te hırsızlar turisti ve çocuğunu yerde sürükledi

Olay, Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otellerinden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden hırsızlar, omuzunda çocuğunu taşıyan babanın telefonunu çaldı. Aile görünümündeki hırsızlar turistin cüzdanını da çalmak isterken adam fark etti. İki kadın kendilerini bekleyen arabaya binip kaçarken, çocuğu omuzunda olan adam hırsızları yakalamak için araca tutundu. Arabayı kullanan hırsız gaza basıp adamı yere düşürdü. Oğluyla birlikte yerde sürüklenen turist şok yaşadı. Çevredeki vatandaşlar hemen küçük çocuğa müdahale ederken, hafif şekilde yaralanan çocuğu alan babası koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu korkunç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.