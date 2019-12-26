Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul'la ilgili konuşmasında "Montro anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir?" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Erdoğan, konuya ilişkin tartışmalara son noktayı bugün koydu. Erdoğan'ın son açıklamasıyla birlikte Montrö'nün mevcut statüsü artık gündem dışı kaldı.

"Türkiye'ye küçük düşünmek yakışmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye küçük düşünmek, davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul işte böyle bir projedir. Kanal İstanbul proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. İnşallah yakında bununla ilgili ihaleye de çıkılacaktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek"

Erdoğan, şöyle devam etti:

Kanal İstanbul'u devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz.

Bu projeyle artık iyice sıkışan İstanbul'a yeni nefes ve hayat alanları açıyoruz. Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek."